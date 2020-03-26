Литва продлила действие транзитного коридора для иностранцев до 13 апреля

Литва решила продлить действие транзитного коридора для тех, кто возвращается по территории республики домой, до 13 апреля. Об этом сообщает областное правительство со ссылкой на посольство РФ в республике.

Транзит разрешается для «групп лиц или транспортных средств» в сопровождении конвоя от места прибытия в Литву до пересечения границы через международные пункты пропуска. Упрощённый транзит с территории России в Калининградскую область и обратно возможен только через железнодорожные пункты Кена и Кибартай. При этом с 19 марта для пассажиров поездов ужесточили правила проезда.