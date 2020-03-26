ГИБДД временно отменяет часть штрафов из-за коронавируса

ГИБДД временно отменяет часть штрафов из-за коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Сотрудникам Госавтоинспекции рекомендовали на время отменить назначение штрафов за нарушение сроков регистрации автомобилей. Такие меры были предложены на фоне распространения коронавирусной инфекции, передает информационное агентство RNS со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться», — отмечается в сообщении ведомства.

Регистрация транспортных средств, прием экзаменов, а также выдача водительских прав теперь будет осуществляться только по предварительной записи через портал Госуслуг.

Также по предварительной телефонной записи будут рассматривать заявки на выдачу свидетельств о соответствии автомобилей требованиям безопасности и свидетельств по допуску транспорта к перевозке опасных грузов.

Напомним, до этого из-за распространения коронавирусной инфекции Госавтоинспекция приняла решение временно сократить количество людей, одновременно сдающих экзамен на права.


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