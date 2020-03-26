ГИБДД временно отменяет часть штрафов из-за коронавируса

Сотрудникам Госавтоинспекции рекомендовали на время отменить назначение штрафов за нарушение сроков регистрации автомобилей. Такие меры были предложены на фоне распространения коронавирусной инфекции, передает информационное агентство RNS со ссылкой на пресс-центр МВД России.



«От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться», — отмечается в сообщении ведомства.

Регистрация транспортных средств, прием экзаменов, а также выдача водительских прав теперь будет осуществляться только по предварительной записи через портал Госуслуг.

Также по предварительной телефонной записи будут рассматривать заявки на выдачу свидетельств о соответствии автомобилей требованиям безопасности и свидетельств по допуску транспорта к перевозке опасных грузов.

Напомним, до этого из-за распространения коронавирусной инфекции Госавтоинспекция приняла решение временно сократить количество людей, одновременно сдающих экзамен на права.