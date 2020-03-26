Мишустин: прибывших из-за границы россиян будут проверять на COVID-19 в аэропортах

Тестирование на наличие коронавируса будут проводить всем россиянам, возвращающимся из иностранных государств, прямо в аэропортах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Минтранс совместно с МИДом должны подготовить план вывоза людей из зарубежных стран, и у всех вернувшихся прямо в аэропорту будут, соответственно, брать анализы на выявление новой коронавирусной инфекции», — сказал он.

Для снижения возможности развития ситуации в России по неблагоприятному сценарию будет вводиться «ограничение внешнего притока людей, которые могут быть так или иначе переносчиками инфекции».

«С 27 марта будет прекращено регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в другие государства и обратно, за исключением полетов для вывоза российских граждан, которые находятся сейчас за рубежом», — уточнил премьер.

В связи с этим он попросил граждан, кто не может вылететь из других стран в РФ, обратиться в посольства и консульства РФ и сообщить им свои контакты и необходимые данные.