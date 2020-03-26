Кремль: в России нет эпидемии коронавируса

В России нет эпидемии коронавируса, а значит, нет необходимости вводит режим ЧС, передают слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в «Коммерсанте». На данный момент в стране выявлено 840 случаев заражения COVID-19 , из которых три случая — с летальным исходом. В Кремле уверены, что у государства имеются возможности поддержать пострадавших от вируса.



"У нас де-факто эпидемии нет, и де-факто у нас ситуация гораздо лучше чем во многих странах. Однозначно, это благодаря тем мерам, которые заранее заблаговременно начало принимать правительство«,— привели слова Песков в издании. Также официальный представитель главы государства считает неуместными «эвентуальные рассуждения» о введении в РФ режима чрезвычайной ситуации.

По его мнению, у страны достаточно средств, чтобы поддержать пострадавших от коронавируса жителей и секторов экономики. "Нет, у государства достаточно средств, возможностей — и финансовых, и технических, чтобы оказать поддержку тем, кто может попасть в нелегкую ситуацию, будь то физические или юридические лица",— рассказал представитель Кремля.