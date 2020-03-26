Путин считает, что Россия может победить коронавирус быстрее, чем за три месяца

Путин считает, что Россия может победить коронавирус быстрее, чем за три месяца
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин считает, что страна может побороть эпидемию коронавируса быстрее, чем за три месяца. Такую информацию публикует РИА «Новости».

«Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долго. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, я надеюсь даже раньше, чем вы сказали (два-три месяца)», — ответил глава государства одному из участников на встрече с представителями бизнеса.

По его мнению, ситуация с распространением заболевания в скором времени изменится к лучшему. Тем не менее стоит вопрос в сроках и эффективности совместной работы.


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