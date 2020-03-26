Путин считает, что Россия может победить коронавирус быстрее, чем за три месяца

Президент России Владимир Путин считает, что страна может побороть эпидемию коронавируса быстрее, чем за три месяца. Такую информацию публикует РИА «Новости».

«Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долго. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, я надеюсь даже раньше, чем вы сказали (два-три месяца)», — ответил глава государства одному из участников на встрече с представителями бизнеса.

По его мнению, ситуация с распространением заболевания в скором времени изменится к лучшему. Тем не менее стоит вопрос в сроках и эффективности совместной работы.