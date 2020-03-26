Минздрав рекомендовал врачам выписывать рецепты на максимальный срок действия

Минздрав рекомендовал врачам выписывать рецепты на максимальный срок действия
Виталий Невар / Новый Калининград
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Минздрав России посоветовал врачам выписывать пациентом рецепты с максимально возможным периодом действия, а также обзванивать граждан с хроническими заболеваниями, передает в четверг, 26 марта, «Российская газета».

Как отметили в издании, соблюдать такие рекомендации особенно важно в период распространения новой коронавирусной инфекции. Это позволит соотечественниками соблюдать режим самоизоляции и уменьшить число контактов, если люди будут реже посещать поликлиники, считают специалисты.

Также в ведомстве напомнили, что купить препараты в аптеке можно в течение всего срока их действия. В Минздраве России напомнили, что необходимо создать условия для соблюдения амбулаторными пациентами режима самоизоляции и максимального снижения числа контактов с другими людьми, а для этого медицинским работникам следует проводить обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями и не приглашать их на прием. Однако при обострении состояния таким пациентам все-таки рекомендуется вызывать на дом или врача, или скорую помощь.

Контролировать ситуацию с выпиской рецептов поручили Росздравнадзору, добавили в издании.

Напомним, вчера министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в случае роста заболевших COVID-19 мест в больницах хватит на всех. По этой причине он призвал людей доверять медикам, а врачей — быть внимательными к пациентам.


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