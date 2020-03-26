СМИ рассказали о санкциях к бизнесу за работу в нерабочую неделю

СМИ рассказали о санкциях к бизнесу за работу в нерабочую неделю
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: «Макдоналдс» и KFC в России на выходной неделе изменят режим работы
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Продолжение работы с 30 марта по 3 апреля 2020 может обернуться для бизнеса санкциями со стороны властей. Об этом пишет профильное бухгалтерское издание «Клерк».

Жесткость санкций будет определяться последствиями, к которым приведет неисполнение указа президента. Если последствий не будет, то предприятие могут просто оштрафовать на сумму от 30 до 50 тыс. руб.

Если нарушение указа будет трактоваться как нарушение санитарно-эпидемиологического режима, то возможно уже привлечение к уголовной ответственности: штраф до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 6 месяцев.

Если принуждение работника выйти на работу повлечет по неосторожности смерть человека, то предусмотрена ещё более строгая мера уголовной ответственности — принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что ранее на фоне распространения эпидемии коронавируса в России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.

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