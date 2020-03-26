«Макдоналдс» и KFC в России на выходной неделе изменят режим работы

Сети ресторанов «Макдоналдс» и KFC перейдут на обслуживание заказов на вынос и доставку с 28 марта по 5 апреля в Москве, Подмосковье и других регионах (в зависимости от рекомендаций местных властей). Об этом сообщает «Интерфакс».



«Компания вводит новый режим работы с 28 марта, а также ряд мер, направленных на обеспечение безопасности сотрудников и покупателей», — говорится в сообщении «Макдоналдс». Там также отмечается, что в залы ресторанов в этот период не будут пускать клиентов.

Новые процессы в ресторанах сети предполагают передачу заказа клиенту без прямого контакта: сотрудник называет номер заказа и делает шаг назад, чтобы обеспечить рекомендованную безопасную дистанцию не менее одного метра.

Посетителям рекомендуется воспользоваться безналичной и бесконтактной оплатой. Кроме того, компания ввела новые процедуры доставки заказов, в том числе бесконтактную работу сотрудников и курьеров с соблюдением дистанции в метр.

KFC также скорректирует дальнейшую работу ресторанов по всей сети в строгом соответствии с указами президента РФ Владимира Путина, распоряжениями мэра столицы и региональных властей. «В частности, рестораны KFC в Москве будут работать только в формате навынос и на доставку», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

Дни с 28 марта по 5 апреля будут в России нерабочими. Все магазины должны быть закрыты — кроме тех, где продают продукты питания и товары первой необходимости. В Москве приостанавливается работа ресторанов, кафе, баров , столовых и других общедоступных предприятий. Аналогичные меры

объявляют власти других регионов РФ.

Решение по поводу закрытия общественных мест в Калининградской области пока не принято.