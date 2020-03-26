Вечерний @Калининград: президентский удар, удаление министров и карантикулы

Никому не здрасьте. В четверг калининградцы усиленно начали готовиться к выходным. Правда, не все ещё решили, сколько эти выходные продлятся — нормальный срок или президентский. В связи с этим возникает множество вопросов и у работодателей, и у сотрудников, да и чиновники, похоже, сами не сильно понимают, что делать. Коронавирус всё ещё здесь, в России зафиксированы новые смерти (плохо), в Калининграде нет новых случаев (хорошо). Россия решила закрыть вообще любое авиасообщение с иностранными государствами. Чтоб не шастали по помытому. По соцсетям продолжают распространять панические сообщения о ложных угрозах, а вот под реальный штраф за нарушение карантина попали ещё пять калининградцев. А мы подводим итоги этого самоизоляционного четверга в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. С 27 марта Россия прекращает авиасообщение с иностранными государствами. Исключение будет сделано лишь для полетов с целью вывоза россиян и «осуществляемых по отдельным решениям правительства». Сидите дома. Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек. В России за последние сутки диагностировано 182 новых случая. Так мы через пару дней догоним Польшу, где уже превышен тысячный барьер. К тому же, в России зафиксированы первые смерти — в Москве от коронавируса скончались два пожилых пациента. Ещё один россиянин с коронавирусом скончался на Кубе. Но власти смотрят в будущее с оптимизмом — в Кремле утверждают, что в России эпидемии нет, так что вводить режим ЧС не надо. А президент Владимир Путин и вовсе верит, что победит коронавирус быстрее, чем за три месяца. Вероятно, с помощью дзюдо.





Благодаря этому оптимизму россияне на следующей неделе получат не карантин и каникулы. Хотя, судя по некоторым данным, всё же немного карантин — каникулы выходят весьма принудительными, а за их нарушение работодателям грозят разнообразные кары — от штрафов до сроков. Ходить без страха на работу смогут медики и аптекари, сотрудники непрерывно действующих организаций, работники продуктовых магазинов и магазинов товаров первой необходимости, а также разнообразные спецслужбы, ремонтники, спасатели и грузчики. Власти и СМИ должны определить «дежурных». В Москве на время грядущих «карантикул» закрывают общепит, крупные торговые центры, салоны красоты и парки. В Калининграде власти пока к подобным мерам не готовы, хоть и обещают из обсудить на очередном «заседании штаба». Тем не менее в правительстве просят жителей региона сидеть дома, а не развлекаться с друзьями на пикниках. Режим работы меняют сети «Макдоналдс» и KFC, а зоопарк вовсе планирует на всю неделю закрыться.





Быстрее всех на «удалёнку» сбегают чиновники и госслужащие. С 27 марта дистанционно начинают работать федеральные министры. Администрация Калининграда также переводит часть сотрудников на работу из самизоляции. Горсовет решил сделать перерыв в заседаниях на 2,5 месяца. Полиция приостанавливает личный приём граждан. Судебные приставы тоже закрылись на лопату, из-за чего граждане теперь не могут снять аресты со счетов. По соцсетям расползаются фальшивые новости и предупреждения — то о штрафах за гуляющих по городу детей, то о «бригадах медиков», обворовывающих квартиры.

Берегите себя и не верьте тому, что пишут в родительских чатах и соцсетях. И ещё важная информация — горвласти обещают помогать пожилым калининградцам и семьям с детьми с доставкой еды и товаров первой необходимости. Для этого надо только позвонить по телефонам из этой новости.