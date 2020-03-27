Каждая пятая российская компания намерена урезать зарплаты сотрудников из-за кризиса

Каждая пятая российская компания намерена урезать зарплаты сотрудников из-за кризиса
Виталий Невар / Новый Калининград
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В России каждая пятая компания намерена сократить зарплаты своих работников, сообщает в пятницу, 27 марта, РБК со ссылкой на опрос Центра стратегических разработок.

Кроме того, почти каждая третья (29%) организация страны уже провела оптимизацию — перевела сотрудников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократила штат и зарплаты, перевела часть работников на контракты. 40% респондентов собираются принять такие решения в будущем. Каждая вторая компания планирует снизить количество сотрудников примерно на 13%.

Отмечается, что так работодатели пытаются справиться с последствиями коронавирусной инфекции, а также противостоять трудностям из-за падения курса рубля.

В издании отметили, что участниками мартовского опроса стали топ-менеджеры 500 компаний микро-, малого, среднего и крупного бизнеса различных отраслей.

«Пессимизм тотально преобладает в бизнес-сообществе в России», — процитировали в издании руководителя центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР) Лору Накорякову.

Как показало исследование, самый высокий уровень неопределенности выявлен в финансовом секторе, недвижимости, транспорте и сфере обрабатывающих производств. Наибольший оптимизм выявлен в секторе энергетики и добычи ресурсов.

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