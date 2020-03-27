Количество заражённых коронавирусом в Литве увеличилось до 345

По состоянию на 27 марта в Литве зарегистрировано 345 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки подтверждено 55 новых случаев. Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на Минздрав соседней республики.



В стране скончались от инфекции четыре человека. Один заболевший выздоровел.

До 13 апреля в Литве действует карантин. В течение этого периода в стране будет открыт транзитный коридор для иностранцев, которые возвращаются по территории республики домой.

Проезд разрешён для «групп лиц или транспортных средств» в сопровождении конвоя от места прибытия в Литву до пересечения границы через международные пункты пропуска. Упрощённый транзит с территории России в Калининградскую область и обратно возможен только через железнодорожные пункты Кена и Кибартай. При этом с 19 марта для пассажиров поездов ужесточили правила проезда.