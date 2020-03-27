В регионе максимально ограничивают посещение поликлиник и госпитализацию пациентов

В Калининграде медицинские учреждения до 30 апреля будут работать в новом режиме. В частности, максимально ограничивается госпитализация пациентов в стационары и плановые посещения поликлиник. Вводится запрет на проведение санитарно-курортного лечения, а рецепты будут выписывать удаленно. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура.

При ограничении плановой госпитализации пациентов в стационары не будут отказывать в том случае, когда заболевание или состояние человека могут повлечь угрозу жизни и здоровью. Также госпитализировать в прежнем режиме будут жителей региона с «социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих».

Ограничения в плановом посещение поликлиник также не относятся к пациентам, если может возникнуть угроза жизни и здоровью, в том числе вследствие обострения хронических заболеваний. Приемы будут ограничены с 27 марта, уточняет пресс-служба правительства. Дневные стационары продолжат работать. Решение о проведении необходимых исследований и процедур принимает лечащий врач. Экстренная и неотложная помощь оказывается в прежнем порядке.

Временно приостанавливается проведение всех профосмотров. Это относится и к взрослым, и к детям.

Рецепты на препараты жителям региона будут выписывать удаленно на максимально длительный срок (несколько курсов лечения). Пациенты могут обратиться в call-центр своего амбулаторного учреждения для выписки рецепта удаленно. Выдача лекарственных препаратов будет осуществляться однократно на длительный срок. При обострении состояния таким пациентам рекомендуется вызывать врача на дом или скорую медицинскую помощь.

Министр здравоохранения региона Александр Кравченко отметил, что в настоящее время нагрузка на горячие линии минздрава и медорганизаций очень высокая, и поэтому увеличилось время ожидания ответов гражданам. Александр Кравченко попросил жителей с пониманием отнесись к временным неудобствам, связанным с обращениями по коронавирусу.