Минздрав: через месяц активность коронавируса снизится

В конце апреля — начале мая может снизиться активность коронавируса в России. Заболевание относят к группе острых респираторных инфекций, которые характеризуются сезонным повышением в осенне-зимний период, поэтому логично ожидать снижение заболеваемости. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на главного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико.

«С учетом естественных механизмов развития эпидемиологического процесса я полагаю, что активность распространения коронавируса в России снизится»,— сказал он. По его словам, рост числа заболевших может увеличиться не за счет новых заболевших, а за счет расширения тестирования.