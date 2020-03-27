В Минздраве считают, что COVID-19 повышает риск смерти беременных при аборте и родах

Заражение коронавирусной инфекцией повышает риск смерти для женщин при родах и проведении аборта, передает в пятницу, 27 марта, РБК со ссылкой на опубликованные Минздравом Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.



Как отмечается в документе, роды и аборт в разгар заболевания связаны «с увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений». Среди таких осложнений Минздрав выделяет интранатальную гибель плода, развитие дыхательной недостаточности, возникновение акушерских кровотечений и послеродовые гнойно-септические осложнения.

Также в рекомендациях говорится, что проведение экстренного кесарева сечения необходимо роженицам, у которых невозможно устранить гипоксию с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также справиться с прогрессированием дыхательной недостаточности или альвеолярным отеком легких.

Прогноз для матери и ребенка зависит от того, в каком триместре беременности женщина заразилась коронавирусом, тяжести течения болезни, наличия осложнений и своевременности начала противовирусной терапии, считают в Минздраве. Кроме того, важными факторами также являются, курит ли женщина, нет ли у нее ожирения или заболеваний органов дыхательной системы, сахарного диабета, ВИЧ-инфекции и прочее.

Сегодня стало известно, что количество заболевших коронавирусом в России превысило 1000 человек. За последние сутки в стране подтвердили еще 196 случаев заболевания COVID-19.