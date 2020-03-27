В Калининграде на неделю сокращают количество общественного транспорта

В грядущую неделю, объявленную «нерабочей» власти Калининграда решили выпустить на маршруты меньше общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.



«Пассажиропоток в городе уже уменьшился за счёт студентов и школьников, которые переведены на дистанционную форму обучение. На следующей неделе количество работающих горожан будет сведено к минимуму, и общественный транспорт, вне зависимости от формы собственности, перейдёт на график выходного дня», — пояснили в пресс-службе.

С 30 марта по 3 апреля на маршруты выйдет сокращённое число автобусов, троллейбусов и маршруток, как это делается в соответствии с договорами в выходные и праздничные дни — к примеру, шесть вместо восьми автобусов, восемь вместо десяти.

Напомним, с 28 марта до 5 апреля в Калининградской области приостанавливается работа всех общественных заведений, включая торговые центры и общепит. Работать будут аптеки и продуктовые магазины.