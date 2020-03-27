Главное о коронавирусе в пятницу

Главное о коронавирусе в пятницу
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В Москве умерла женщина с коронавирусом
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Правительство поручило приостановить работу кафе и ресторанов с 28 марта по 5 апреля. Инициатором выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который также «закрыл» до лета дома отдыха, гостиницы, санатории и детские лагеря в курортных городах (нашего побережья это тоже касается). Власти Калининграда тоже решили подготовить граждан к нерабочей неделе и опубликовали номера «горячих линий» на своем сайте — в области приостанавливается работа всех общественных заведений, включая торговые центры и общепит. Работать будут только аптеки и магазины, в которых уже начали наносить специальную разметку, чтобы люди соблюдали дистанцию.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1000 человек. Только за последние сутки врачи подтвердили еще 196 случаев заражения коронавирусом в 16 регионах. Калининградской области среди них нет. Соседней Литве повезло не так сильно: в стране зафиксировали 55 новых случаев и еще одну смерть от COVID-19. Пережидающим вирус дома медики рекомендовали маршировать, медитировать, больше двигаться и воздержаться от алкоголя, а нарушителям карантина — не нарушать, ведь теперь это может дорого стоить.

Экономика не осталась в стороне: отдыхающим россиянам пообещали выдать зарплаты в обычном размере, но каждая пятая компания в стране хочет урезать заработок сотрудников. Экономические эксперты требуют введения жесткого карантина в стране. Премьер Мишустин, кстати, не против. Отразилась пандемия и на продажах лекарств — за неделю соотечественники купили на треть медикаментов больше. Есть и те, кто на коронавирусе решил заработать — ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы.

В регионе максимально ограничивают посещение поликлиник и госпитализацию пациентов, а ЦГКБ на Летней становится резервной для больных коронавирусом. В настоящее время пациентов выписывают досрочно или переводят в другие медучреждения. Провериться на наличие вируса с начала пандемии успели более 3 тыс. калининградцев. При этом в Минздраве считают, что через месяц актуальность вируса снизится.

ЕГЭ и ОГЭ перенесли. Приемную комиссию для российских студентов, скорее всего, тоже это ждет. Но в Кремле рассчитывают, что в «выходную неделю» россияне продолжат работать и учиться, хоть и дистанционно. В ближайшие месяцы не собираться решили только депутаты горсовета. Они же на полгода отсрочили для бизнеса оплату за аренду муниципальных земель и собственности.


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