Калининградец начал вести видеодневник из инфекционной больницы

Калининградец Максим Кузнецов, которого госпитализировали в инфекционную больницу, начал вести видеодневник. Первую видеозапись под названием «27 марта. День первый» пердприниматель и член региональной Общественной палаты запостил у себя на странице в Facebook.



Как пояснил сам Кузнецов, он решил записывать видео, потому что очень много друзей постоянно интересуются его самочувствием и чтобы не писать всем по отдельности, он решил отвечать сразу всем. У него взяли анализ на коронавирус.

По словам Кузнецова, у него девять дней, несмотря на прием антибиотиков, держалась высокая температура тела, наблюдался редкий кашель. Сначала медики не хотели его госпитализировать «так как больницы для коронавирусных», но в итоге калининградца все-таки поместили в стационар.

Отметим, что именно из-за болезни Максим Кузнецов не смог лично выступить перед членами Общественной палаты Калининградской области, когда выбирали представителя региона в Общественную палату РФ. В итоге большинство общественников проголосовали за его конкурента Ольгу Аринцеву.