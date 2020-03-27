Вечерний @Калининград: жёсткие каникулы, марш насухую и всё на лопату

Наташ, ты спишь? Мы всё закрыли. Совсем всё. Ну, кроме разве что аптек, клиник и магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. Власти упрямо называют «нерабочей неделей» то, что по факту является карантином. Россиян просят не бродить по улицам, не ходить друг к другу в гости, не облизывать поручни в общественном транспорте. Лучше всего будет сидеть дома и работать, считают в Кремле. Тем временем, число заболевших коронавирусом в России перевалило за тысячу, а в Москве умер четвёртый человек с этим диагнозом. Больница на Летней отдаётся под коронавирус, а всех пациентов переводят. Зато Минздрав верит, что через месяц активность вируса снизится. ВОЗ рекомендует маршировать дома. А губернатор Антон Алиханов затеял ремонт в своём кабинете (самое время!). Подводим итоги последнего рабочего дня этой недели в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. Число заболевших коронавирусом в России превысило 1000 человек — за последние сутки зарегистрировано 196 случаев по всей стране (Калининградской области снова повезло). За весь период в стране умерли 4 человека, все в Москве. 45 выздоровели. Общее число случаев по миру перевалило за полмиллиона и стремительно двигается к 600 тысячам. На первое место по заболеваемости вышли США, обогнав Китай и Италию. В Калининграде Центральная городская клиническая больница ул. Летней становится резервным пунктом для приема больных коронавирусной инфекцией. Врачей и пациентов собираются перевести в другие больницы. В регионе в целом решили ограничить госпитализацию пациентов и посещение поликлиник, а рецепты врачи теперь должны выписывать дистанционно. Экстренную и неотложную помощь обещают оставить на месте. Не болейте! Супермаркеты тоже принимают меры — наносят специальную разметку, чтобы люди сохраняли дистанцию. И в магазин сходил, и в классики поиграл. Минздрав оптимистично верит в то, что через месяц активность болезни снизится. Если вы всё же не хотите ждать, боитесь заразиться и беспокоитесь об отсутствии масок в аптеках, слушайте главу калининградского Роспотребнадзора Елену Бабуру, которая утверждает, что вы и без маски обойдётесь. Просто сидите дома. Тут как раз подоспел и ВОЗ со своими рекомендациями, чем заняться дома: медитировать, маршировать и танцевать. И всё это без алкоголя.





Советы, чем заняться дома, нам всем крайне пригодятся уже вот-вот. Несмотря на то, что власти упрямо именуют грядущую неделю всеобщего закрытия «нерабочей», по сути это обычный карантин. Ещё ночью стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть до 5 марта все заведения общепита. Ну и заодно прикрыть санатории и гостиницы на курортах до 1 июня. А тех, кто уже находится в гостиницах — изолировать. Днём к премьеру пришло понимание, что возможно этого будет мало, и народ всё равно устремится гулять по торговым центрам и прочим злачным местам. Тогда он поручил позакрывать всё по всей стране по примеру Москвы. В Калининградской области быстро приняли правила игры и сделали то, что попросил премьер — объявили о закрытии почти всего, кроме продуктовых магазинов и аптек. Медицинские организации тоже продолжат работу, не надо беспокоиться. А вот торговые центры, разнообразные салоны красоты и прочие сауны будут закрыты. Чтобы народ всё равно не рванул к море назло всем вирусам, количество пригородных электричек и поездов сильно сократили. А заодно и городской транспорт подрезали, чтобы не катались по областному центру и сидели дома. Также до улучшения эпидемиологической ситуации (то есть до лучших времён) закрывается территория Музея Мирового океана. Куршская коса на ближайшую неделю тоже закрывает все объекты массового посещения. Глава администрации Янтарного Алексей Заливатский от всего сердца просит туристов не приезжать в местные гостиницы, однако у них не получится при всём желании — все отели на побережье закрываются до 1 июня. Чем заняться дома в «нерабочую неделю»? В Кремле считают, что работать (если вы уже работаете дистанционно) или учиться (если вы учитесь). Минтруд обещает, что оплата этих дней будет проходить в обычном режиме — и для тех, кто будет работать, и для тех, кто не будет, по всей видимости. Бизнес придерживается несколько иных взглядов и уже начинает сокращать штат и зарплаты. Однако российские экономисты уверены что эти карантинные каникулы всё равно являются полумерой и призывают ввести полноценный жёсткий карантин. Наверняка в Кремле его назовут жёсткими каникулами. Строгого режима.





Отдельный вопрос — как жить и работать тем, кто обеспечивает выживание остальных и при этом потенциально находится в группе риска. Отправлять дальнобойщиков после каждого рейса на двухнедельный полноценный карантин нельзя — это приведёт к проблемам с поставками продовольствия и прочих необходимых вещей. Решили ограничиться изоляцией водителей между рейсами. Сами дальнобойщики от новых мер не в восторге — каких-то специальных условий для отдыха между рейсами им не обеспечивают, да и самого отдыха фактически не осталось. Однако перевозчики утверждают, что на поставки новые условия не повлияют. Корреспондент «Нового Калининграда» Елена Калугина разобралась в ситуации.

Если вы совсем не знаете, чем себя развлечь на следующей неделе в четырёх стенах, следуйте примеру губернатора Антона Алиханова, который затеял ремонт в своём кабинете. Судя по очередям в строительных магазинах в последний рабочий день, многие калининградцы подхватили эту идею.