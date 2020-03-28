«В Янтарный ехать не надо»: в поселке перекрыли входы на променад и в парк

Власти Янтарного, чтобы ограничить поток жителей региона к морю, перекрыли выходы на променад и на пляж. Об этом сообщает глава местной администрации Алексей Заливатский в своем фейсбуке.



«Для тех кто не понял. В Янтарный ехать не надо! Сидите дома. Некоторые торговые точки решили, что запреты не для них, закрыли. Парк Беккера перекрыли, променад тоже. Парковки блокируем. На улицы с (пока с разъяснительными целями) вышел патруль. Если не доходчиво, завтра усилим ограничительные меры», — отметил Заливатский.

С субботы в России фактически начался нерабочий период, объявленный президентом Владимиром Путиным с 30 марта. Накануне стало известно, что в регионе с 28 марта временно прекращают работу торговые центры, рестораны, кафе и т.д.