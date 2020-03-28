«Никто и не думает сидеть дома»: на выездах из города в сторону моря образовались пробки

Продолжение: Подразделения полиции по всей стране временно приостановили прием граждан

В первой половине дня в субботу на выездах из Калининграда в сторону морского побережья образовались серьезные пробки. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«На Советском пр-те пробка, никто и не думает сидеть дома», — отметила одна из водителей в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте». «Все дома сидят», — иронизирует другой автомобилист, опубликовавший фото затора на въезде на Приморское кольцо. «Подскажите, в Светлогорске/Зеленоградске не закрыли ничего, чтобы к морю пройти, погулять? Как обстановка в общем, в целом там?», — спрашивает третий.

С субботы в России фактически начался нерабочий период, объявленный президентом Владимиром Путиным с 30 марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Накануне стало известно, что в регионе с 28 марта временно прекращают работу торговые центры, рестораны, кафе и т.д.

Глава Янтарного Алексей Заливатский сообщил, что с субботы выходы на променад и в парк в поселке перекрыты для того, чтобы ограничить число приезжающих для прогулок жителей региона.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (37)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter