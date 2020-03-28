«Никто и не думает сидеть дома»: на выездах из города в сторону моря образовались пробки

В первой половине дня в субботу на выездах из Калининграда в сторону морского побережья образовались серьезные пробки. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.



«На Советском пр-те пробка, никто и не думает сидеть дома», — отметила одна из водителей в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте». «Все дома сидят», — иронизирует другой автомобилист, опубликовавший фото затора на въезде на Приморское кольцо. «Подскажите, в Светлогорске/Зеленоградске не закрыли ничего, чтобы к морю пройти, погулять? Как обстановка в общем, в целом там?», — спрашивает третий.

С субботы в России фактически начался нерабочий период, объявленный президентом Владимиром Путиным с 30 марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Накануне стало известно, что в регионе с 28 марта временно прекращают работу торговые центры, рестораны, кафе и т.д.