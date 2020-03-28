Число заболевших в области намного больше официальной цифры, считает губернатор

Число заболевших в области намного больше официальной цифры, считает губернатор
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти региона считают, что число заразившихся коронавирусной инфекцией превышает официальный показатель. Об этом журналистам во время брифинга в субботу, 28 марта, сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Я исхожу из того, что ситуация в нашем конкретном регионе с учетом поведения конкретных несознательных граждан не будет безоблачной. Я прогнозировал 2,5 недели назад, что у нас будет несколько десятков человек подтвержденных заболевших. К счастью, этого не случилось. Но думаю, что это скорее наша недоработка просто. Невыявление, конечно. Но я еще раз повторяю, у нас сейчас 400 тестов в день. Этого достаточно, чтобы объять тех, кто помещен на домашнее содержание, на самоизоляцию и тех, у кого есть признаки респираторных заболеваний. У кого-то это протекает практически бессимптомно, люди не попадают в поле нашего зрения. И единственное, на что мы надеемся — что они самоизолированы», — сказал губернатор.

Он также отметил, что не считает необходимым менять схему проверок, в которую попадают вернувшиеся из-за границы, круг их общения и пациенты с выраженными определенными симптомами респираторных заболеваний.

«[Тестирование на коронавирус] зависит не только от количества тестов, но и от возможностей лаборатории. Сейчас даже с учетом всех расширений мы видим, что мы не сможем вводить поголовного анализа. Ну и опять же с учетом всех ограничений, которые мы наложили, этого не нужно делать. Тех мер, которые предпринимаются в плане анализов, достаточно для того, чтобы держать под контролем группу риска, скажем так», — пояснил Алиханов.

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