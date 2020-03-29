«Бауцентры» закрылись на период карантина по коронавирусу

«Бауцентры» закрылись на период карантина по коронавирусу
Виталий Невар / Новый Калининград
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Сеть гипермаркетов «Бауцентр» приостановила работу своих торговых точек в Калининграде в связи с карантином по коронавирусу в регионе. Информация об этом размещена на сайте «Бауцентра».

«Внимание! Гипермаркеты «Байцентр» в Калининграде временно не работают. Покупайте онлайн — мы доставим!», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне, несмотря на объявленный карантин, магазины «Бауцентра» продолжали работать в обычном режиме. В правительстве пообещали «провести работу» с руководством компании.

 

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