Париарх Кирилл: молитесь дома, а не в храмах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться дома, а не в храмах, чтобы обезопасить себя от болезни в дни пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, и, если вам кто-то что-то скажет, напомните пример Марии Египетской», — сказал он в воскресенье после литургии в храме Христа Спасителя.

Напомним, ранее в Калининградской епархии рассказали о возможностях причащения для опасающихся COVID-19. Прихожане теперь могут позвать к себе домой священника.