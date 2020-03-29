Париарх Кирилл: молитесь дома, а не в храмах

Париарх Кирилл: молитесь дома, а не в храмах
Патриарх Кирилл. Виталий Невар / Новый Калининград
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться дома, а не в храмах, чтобы обезопасить себя от болезни в дни пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, и, если вам кто-то что-то скажет, напомните пример Марии Египетской», — сказал он в воскресенье после литургии в храме Христа Спасителя.

Напомним, ранее в Калининградской епархии рассказали о возможностях причащения для опасающихся COVID-19. Прихожане теперь могут позвать к себе домой священника.

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