По всему миру от коронавируса скончалось уже почти 32 тысячи человек

По всему миру от коронавируса скончалось уже почти 32 тысячи человек
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В России скончался девятый пациент с коронавирусом
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В воскресенье по состоянию на 16:00 в мире насчитывалось 672 666 человек, инфицированных COVID-19, скончались 31 845 человек, поправились почти 140 тысяч. Об этом со ссылкой на газету South China Morning Post пишет «Интерфакс».

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения остаются США, где, по информации South China Morning Post, зафиксировано 122 666 инфицированных и 2488 летальных случаев. В Европе по числу заболевших и летальных исходов лидирует Италия. По состоянию на 16:00 воскресенья, в этой стране зарегистрировано 10023 жертвы инфекции (рост за сутки на 889). Всего зарегистрировано 92 472 больных. В Испании зарегистрировано 78 797 случаев заболевания (скончались 6528), Германии — 57 695 (433), Франции — 38 105 (2317), Великобритании — 17 312 (1021), Швейцарии — 14 076 (264).

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, 44 — у людей, прибывших из-за рубежа, один — внутри страны (провинция Хэнань). Всего насчитывается 693 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы. За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались пять человек, все — в городе Ухане провинции Хубэй, который считается эпицентром распространения инфекции. С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,3 тыс. человек, зарегистрировано 81 439 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3182, заболели 67 801. Напомним, ранее власти Китая заявили о том, что эпидемию коронавируса в стране удалось остановить.

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