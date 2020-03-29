В Калининградской области хотят ввести ограничительные меры как в Москве

В Калининградской области планируется принять дополнительные ограничительные меры аналогичные тем, которые приняты в Москве и Подмосковье. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу. Заседание оперштаба назначено на 9 утра понедельника.

«Планируется принять дополнительные ограничительные меры аналогичные тем, которые приняты в Москве и Подмосковье. Будет четко регламентирован порядок работы магазинов, торгующих непродовольственные товарами первой необходимости, чтобы устранить неопределенности толкования. А также установлен порядок выдачи справок о необходимости присутствия на рабочем месте», — говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье мэр Москвы ввел дополнительные ограничительные меры в столице в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. В частности, москвичам запретили без острой необходимости покидать свои дома.