В Калининградской области хотят ввести ограничительные меры как в Москве

В Калининградской области хотят ввести ограничительные меры как в Москве
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Калининградской области планируется принять дополнительные ограничительные меры аналогичные тем, которые приняты в Москве и Подмосковье. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу. Заседание оперштаба назначено на 9 утра понедельника.

«Планируется принять дополнительные ограничительные меры аналогичные тем, которые приняты в Москве и Подмосковье. Будет четко регламентирован порядок работы магазинов, торгующих непродовольственные товарами первой необходимости, чтобы устранить неопределенности толкования. А также установлен порядок выдачи справок о необходимости присутствия на рабочем месте», — говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье мэр Москвы ввел дополнительные ограничительные меры в столице в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. В частности, москвичам запретили без острой необходимости покидать свои дома.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (22)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter