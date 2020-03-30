В Литве коронавирусом заразились 44 медработника

В Литве коронавирусом заразились 44 медработника
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Литве заразились коронавирусом 44 медицинских работника. Такие данные приводит Delfi.lt со ссылкой на LRT.

«Что касается врачей, всего болеют 44, по данным на 28 марта: 14 — в Вильнюсе, 8 — в Укмерге, 4 — в Каунасе, в Клайпеде — 15, в Паневежисе — 3. 545 врачей находятся в самоизоляции», — сказал представитель Минздрава соседней республики Аудрюс Шчепонавичюс.

По его словам, власти приняли решение проверять на заражение коронавирусом всех медиков. «Сейчас составляют списки приоритетных врачей, которых будут проверять в первую очередь, никаких препятствий для проверки врачей сейчас нет», — добавил Шчепонавичюс. Исследования будут проводить и в четырёх частных лабораториях.

Отметим, что по состоянию на 30 марта общее количество случаев заболевания коронавирусом в Литве составляет 484. От инфекции скончались пять человек.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter