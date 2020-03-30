В Литве коронавирусом заразились 44 медработника

В Литве заразились коронавирусом 44 медицинских работника. Такие данные приводит Delfi.lt со ссылкой на LRT.

«Что касается врачей, всего болеют 44, по данным на 28 марта: 14 — в Вильнюсе, 8 — в Укмерге, 4 — в Каунасе, в Клайпеде — 15, в Паневежисе — 3. 545 врачей находятся в самоизоляции», — сказал представитель Минздрава соседней республики Аудрюс Шчепонавичюс.

По его словам, власти приняли решение проверять на заражение коронавирусом всех медиков. «Сейчас составляют списки приоритетных врачей, которых будут проверять в первую очередь, никаких препятствий для проверки врачей сейчас нет», — добавил Шчепонавичюс. Исследования будут проводить и в четырёх частных лабораториях.

Отметим, что по состоянию на 30 марта общее количество случаев заболевания коронавирусом в Литве составляет 484. От инфекции скончались пять человек.