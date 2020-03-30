В Калининградской области зафиксирован еще один случай коронавируса

В Калининградской области зафиксирован еще один случай коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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За последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавируса в 35 регионах, один из них — в Калининградской области. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Распределение новых случаев по регионам:

  • Москва — 212
  • Республика Коми — 15
  • Санкт-Петербург — 8
  • Московская область — 7
  • Республика Бурятия — 5
  • Архангельская область — 4
  • Белгородская область — 3
  • Псковская область — 3
  • Республика Адыгея — 3
  • Республика Дагестан- 3
  • Кировская область — 3
  • Владимирская область — 2
  • Ивановская область — 2
  • Рязанская область — 2
  • Вологодская область — 2
  • Ленинградская область — 2
  • Мурманская область — 2
  • Кабардино-Балкарская Республика — 2
  • Республика Марий Эл — 2
  • Пермский край — 2
  • Саратовская область — 2
  • Челябинская область — 2
  • Красноярский край — 2
  • Калужская область — 1
  • Липецкая область — 1
  • Тверская область — 1
  • Тульская область — 1
  • Калининградская область — 1
  • Республика Калмыкия — 1
  • Ставропольский край — 1
  • Оренбургская область — 1
  • Республика Хакасия — 1
  • Алтайский край — 1
  • Иркутская область — 1
  • Новосибирская область — 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 836 случаев коронавируса в 71 регионе. За весь период зафиксировано 9 летальных случаев, выздоровели 66.

В Калининградской области всего зарегистрировано 12 случаев заболевания, два человека выздоровели. С 31 марта в регионе вводится режим всеобщей изоляции, покидать жильё можно только для похода по неотложным делам, в аптеку, в магазин, на работу или для выгула собаки. 

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