В Калининградской области вводится режим всеобщей самоизоляции (дополняется)

В Калининградской области с 31 марта вводится режим всеобщей самоизоляции. Об этом по итогам заседания оперативного штаба в понедельник, 30 марта, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов. Режим вводится до 5 апреля.



«Мы расширяем по примеру Москвы ограничительные меры. Режим будет введен с завтрашнего дня, с 0 часов. Ровно то же самое, что и в Москве, то есть выходим только в случае необходимости в медицинских услугах, в ближайшие продуктовые магазины, для того, чтобы выгулять собаку. Ограничения на передвижение личного транспорта не будет», — сказал Алиханов.

«Еще раз напоминаю: есть разъяснение Министерства труда относительно того, кто может и должен работать. Ну и обновлен список непродовольственных товаров первой необходимости, он достаточно существенно пересмотрен. За образец взят указ мэра Москвы», — добавил губернатор, отметив, что стройки по госконтрактам не будут остановлены.

Ранее дополнительные ограничительные меры были введены в Москве и Подмосковье. Согласно распоряжению мэра столицы Сергея Собянина, с 30 марта москвичи могут покидать квартиры лишь в случае острой необходимости.

В России по состоянию на 29 марта насчитывалось 1534 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 64 человека выздоровело, 8 умерло.

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