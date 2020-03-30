Инвалиды из пансионата «Мечта», где организуют обсерватор, пожаловались президенту

Инвалиды из пансионата «Мечта», где организуют обсерватор, пожаловались президенту
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Региональная общественная организация инвалидов «Георгенсвальде» выступила против переселения постояльцев пансионата «Мечта» в Светлогорске, в котором организуют обсерватор на время пандемии коронавируса. Как рассказал «Новому Калининграду» председатель совета организации Андрей Турицын, они написали обращения президенту Владимиру Путину и в Правительство РФ.

Как поясняет Турицын, 70 из 156 пожилых постояльцев ГБУ ССОЦ «Мечта» — члены «Георгенсвальде». В последнее время в общественную организацию постоянно поступают звонки с просьбами о помощи от пенсионеров, которые «категорически не согласны» с решением переселить их в санаторий «Отрадное». «Жители не согласны с переездом. За них решили и их мнения не спросили», — говорится в тексте обращения (копия имеется в распоряжении «Нового Калининграда»).

В документе отмечается, что переезд в «Отрадное» отрицательно сказался на качестве жизни пенсионеров и инвалидов. Так спальные и лечебные корпуса, а также столовая находятся в разных отдельно стоящих зданиях на приличном удалении друг от друга. В некоторых корпусах отсутствует лифт и не организовано круглосуточное меднаблюдение. Помимо этого, постояльцы «Мечты» жалуются, что в санатории их гораздо хуже кормят.

Авторы обращения отмечают, что руководство «Мечты» и региональное минсоцполитики нарушили права проживающих в пансионате граждан, а также условия договора об оказании социальной услуги стационарного обслуживания.

«Кроме того, мы считаем, что людей подвергнут еще большему риску заражения Covid-19 в санатории „Отрадное“, так как он расположен в 500 метрах от ССОЦ „Мечта“ и постояльцы будут нарушать режим, выходя за пределы территории, как это уже делают в пансионате „Паруса надежды“ в городе Светлогорске. Просим вас отреагировать и принять решение в пользу пожилых людей», — говорится в письме.


Ранее дочь пожилой постоялицы пансионата «Мечта» в Светлогорске, в котором организуют обсерватор на период пандемии коронавируса, написала жалобы в прокуратуру и омбудсмену. В пресс-службе регионального правительства заявляют, что пожилых людей переводят в санаторий «Отрадное», где условия проживания у них будут схожи с прежними.

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