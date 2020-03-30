Коронавирус нашли у родственницы приехавшего из Перу калининградца

Коронавирус нашли у родственницы приехавшего из Перу калининградца
Виталий Невар / Новый Калининград
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Новый случай коронавирусной инфекции в регионе подтвердили у женщины средних лет, родственницы выезжавшего за пределы области мужчины. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 30 марта, сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«В Калининградской области подтвердился еще один случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Новая заболевшая — женщина средних лет, она родственница [заболевшего ранее] мужчины, который прибыл к нам из некоего отпускного в Перу. Женщина уже тоже помещена в стационар, состояние ее не вызывает опасений у медиков, она получает весь комплекс необходимых лекарственных мероприятий», — отметил Лысков.

В Калининградской области с 31 марта вводится режим всеобщей изоляции, покидать жильё можно только для похода по неотложным делам, в аптеку, в магазин, на работу или для выгула собаки.

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