Число погибших от коронавируса в России выросло до десяти человек

В Коврове Владимирской области погиб пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор данного региона.

Уточняется, что заболевший умер в больнице.

«У него была пневмония, но когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус», — сказали в ведомстве. Точную причину смерти назовут по итогам исследования патологоанатома.

Общее число заболевших в стране составляет 1836 человек в 71 субъекте, девять заразившихся скончались. В Калининграде выявлено 12 случаев заболевания.