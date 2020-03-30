Роспотребнадзор: более четверти случаев заражения коронавирусом в России — контактные

Роспотребнадзор: более четверти случаев заражения коронавирусом в России — контактные
Виталий Невар / Новый Калининград
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Более четверти случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в России — контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова в понедельник, 30 марта, передает «Интерфакс».

На сегодняшний день в России зарегистрировано 1 836 случаев коронавируса в 71 регионе. За весь период зафиксировано 10 летальных случаев, выздоровели 66 человек. «География расширяется. И хочу отметить, что больше 25% — это контактные по семье, контактные по пассажирскому транспорту и по работе», — представила данные Попова.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что около 1100 зараженных — это люди, приехавшие из-за границы уже зараженными COVID-19. «[Вирусом], которым они заразили своих коллег по работе и домашних — по семье», — добавила она.


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