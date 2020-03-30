Роспотребнадзор: более четверти случаев заражения коронавирусом в России — контактные

Более четверти случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в России — контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова в понедельник, 30 марта, передает «Интерфакс».



На сегодняшний день в России зарегистрировано 1 836 случаев коронавируса в 71 регионе. За весь период зафиксировано 10 летальных случаев, выздоровели 66 человек. «География расширяется. И хочу отметить, что больше 25% — это контактные по семье, контактные по пассажирскому транспорту и по работе», — представила данные Попова.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что около 1100 зараженных — это люди, приехавшие из-за границы уже зараженными COVID-19. «[Вирусом], которым они заразили своих коллег по работе и домашних — по семье», — добавила она.