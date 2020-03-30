Алиханов о выплатах безработным по аналогу с Москвой: «Вопрос нужно посмотреть»

Региональные власти пока не планируют вводить выплаты безработным по аналогии с Москвой. Об этом журналистам на брифинге в понедельник, 30 марта, сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Вопрос нужно посмотреть, что это, из какого бюджета эта компенсация будет идти, будет ли она идти в дополнение к федеральной или не будет. Я еще в субботу сказал, что мы не бросим ни бизнес, ни людей наедине с этой проблемой и будем обязательно помогать. У меня есть предложения, которые мы несомненно сейчас будем прорабатывать и обсчитывать и будем выносить несомненно и на федеральный уровень», — сказал Алиханов.

Напомним, безработные москвичи с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию. Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 19 500 рублей. Также безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию.