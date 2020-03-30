Мэрия при участии полиции со вторника организует работу патрулей в Калининграде

Мэрия при участии УМВД со вторника организует работу патрулей для проверки соблюдения режима изоляции предприятиями — в частности, торговли и общественного питания. Об этом стало известно в понедельник, 30 марта, во время оперативного совещания в горадминистрации, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Всего организуется 6 патрулей, которые с 9:00 до 18:00 ежедневно будут передвигаться по городу на машинах, предоставленных горадминистрацией. Также они будут контролировать наличие у сотрудников работающих магазинов средств индивидуальной защиты: масок и перчаток. По словам главы Калининграда Алексея Силанова, в мэрию поступило большое количество жалоб горожан на их отсутствие у работников торговли.

Также патрули наделены полномочиями вести «воспитательные беседы» с горожанами, прогуливающимися по улице. «Никакого бесцельного брожения по городу быть не должно», — заявил Силанов. По системе звукового оповещения через определенные промежутски времени будет передаваться информация о необходимости изоляции из-за пандемии коронавируса.

Со вторника в Калининградской области вводится режим всеобщей самоизоляции.