Мэрия при участии полиции со вторника организует работу патрулей в Калининграде

Мэрия при участии полиции со вторника организует работу патрулей в Калининграде
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Путин требует обеспечить соблюдение дистанции между людьми в магазинах и аптеках
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Мэрия при участии УМВД со вторника организует работу патрулей для проверки соблюдения режима изоляции предприятиями — в частности, торговли и общественного питания. Об этом стало известно в понедельник, 30 марта, во время оперативного совещания в горадминистрации, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Всего организуется 6 патрулей, которые с 9:00 до 18:00 ежедневно будут передвигаться по городу на машинах, предоставленных горадминистрацией. Также они будут контролировать наличие у сотрудников работающих магазинов средств индивидуальной защиты: масок и перчаток. По словам главы Калининграда Алексея Силанова, в мэрию поступило большое количество жалоб горожан на их отсутствие у работников торговли.

Также патрули наделены полномочиями вести «воспитательные беседы» с горожанами, прогуливающимися по улице. «Никакого бесцельного брожения по городу быть не должно», — заявил Силанов. По системе звукового оповещения через определенные промежутски времени будет передаваться информация о необходимости изоляции из-за пандемии коронавируса.

Со вторника в Калининградской области вводится режим всеобщей самоизоляции.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (24)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter