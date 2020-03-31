Режим самоизоляции ввели в 27 регионах России

Режим самоизоляции ввели в 27 регионах России
Виталий Невар / Новый Калининград
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По состоянию на 31 марта режим самоизоляции из-за коронавируса ввели в 27 регионах России. Накануне ограничительные меры были приняты в Москве и Московской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо Калининградской области режим самоизоляции действует в следующих регионах:

  1. Москва,

  2. Московская область,

  3. Санкт-Петербург,

  4. Адыгея,

  5. Архангельская область,

  6. Белгородская область,

  7. Вологодская область,

  8. Волгоградская область,

  9. Иркутская область,

  10. Калужская область,

  11. Курская область,

  12. Липецкая область,

  13. Марий Эл,

  14. Мурманская область,

  15. Нижегородская область,

  16. Новгородская область,

  17. Республика Коми,

  18. Ростовская область,

  19. Рязанская область,

  20. Саратовская область,

  21. Свердловская область,

  22. Татарстан,

  23. Ульяновская область,

  24. Чечня,

  25. Чувашия,

  26. Якутия.

В Калининградской области режим самоизоляции ввели с 31 марта по 5 апреля. Жителям региона разрешено выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Подробнее о принятых мерах читайте в обзоре «Нового Калининграда».

В России зафиксировано более 1800 случаев заражения коронавирусом. За всё время в стране скончалось 17 заболевших, восемь из них — в понедельник, 30 марта.

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