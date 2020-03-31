Режим самоизоляции ввели в 27 регионах России

По состоянию на 31 марта режим самоизоляции из-за коронавируса ввели в 27 регионах России. Накануне ограничительные меры были приняты в Москве и Московской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Помимо Калининградской области режим самоизоляции действует в следующих регионах:
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Москва,
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Московская область,
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Санкт-Петербург,
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Адыгея,
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Архангельская область,
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Белгородская область,
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Вологодская область,
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Волгоградская область,
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Иркутская область,
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Калужская область,
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Курская область,
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Липецкая область,
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Марий Эл,
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Мурманская область,
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Нижегородская область,
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Новгородская область,
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Республика Коми,
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Ростовская область,
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Рязанская область,
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Саратовская область,
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Свердловская область,
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Татарстан,
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Ульяновская область,
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Чечня,
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Чувашия,
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Якутия.
В Калининградской области режим самоизоляции ввели с 31 марта по 5 апреля. Жителям региона разрешено выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Подробнее о принятых мерах читайте в обзоре «Нового Калининграда».В России зафиксировано более 1800 случаев заражения коронавирусом. За всё время в стране скончалось 17 заболевших, восемь из них — в понедельник, 30 марта.
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