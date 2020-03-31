Сроки вступительных экзаменов в вузы переносят из-за коронавируса

Министерство науки и высшего образования перенесёт сроки вступительных экзаменов и зачисления в российские вузы из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Будем делать перенос сроков», — сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, сдача вступительных экзаменов может быть отложена на две-четыре недели из-за переноса сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). «Хотелось бы новый учебный год начать с 1 сентября», — добавил он.
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