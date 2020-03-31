В Калининградской области для контроля режима изоляции стали привлекать казаков (видео)

В некоторых районах Калининградской области для контроля соблюдения режима самоизоляции стали привлекать казаков. Об этом свидетельствует размещенное 31 марта уведомление на сайте администрации Светлогорска.
«Контроль соблюдения режима самоизоляции граждан на территории муниципалитета с 31 марта 2020 г. осуществляется МО МВД «Светлогорский» при содействии Окружного казачьего общества «Балтийский отдельный казачий округ Балтийский казачий союз», — говорится в релизе.
На странице администрации Светлогорска «ВКонтакте» опубликовано видео, где представитель казачества объясняет, как патрули контролируют соблюдение режима.
В Калининградской области из-за распространения коронавируса с 31 марта по 5 апреля введен режим всеобщей изоляции по примеру Москвы. Выходить на улицу жителям региона разрешено только в случае крайней необходимости.
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