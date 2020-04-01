Калининградские власти не намерены освобождать от платы за капремонт

Правительство Калининградской области на данный момент не планирует вводить временное освобождение от платы за капремонт для жителей области. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.
Во вторник, 31 марта, стало известно, что власти Москвы и Подмосковья на 3 месяца приостановили сбор взносов за капремонт с населения для снижения финансовой нагрузки на населения во время пандемии.Позднее их примеру последовали некоторые другие регионы. В частности, решение о временном освобождении от взносов за капремонт приняли в Кировской области, также о необходимости введения такой меры высказался глава Ростовской области.
Ранее губернатор Антон Алиханов разместил у себя в «Инстаграме» сообщение областного Фонда капремонта, в котором сообщалось, что почтальоны помогут калининградцам оплатить взносы за капремонт. Позднее публикация была удалена.
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