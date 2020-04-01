Калининградские власти не намерены освобождать от платы за капремонт

Калининградские власти не намерены освобождать от платы за капремонт
Губернатор Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области на данный момент не планирует вводить временное освобождение от платы за капремонт для жителей области. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Во вторник, 31 марта, стало известно, что власти Москвы и Подмосковья на 3 месяца приостановили сбор взносов за капремонт с населения для снижения финансовой нагрузки на населения во время пандемии.

Позднее их примеру последовали некоторые другие регионы. В частности, решение о временном освобождении от взносов за капремонт приняли в Кировской области, также о необходимости введения такой меры высказался глава Ростовской области.

Ранее губернатор Антон Алиханов разместил у себя в «Инстаграме» сообщение областного Фонда капремонта, в котором сообщалось, что почтальоны помогут калининградцам оплатить взносы за капремонт. Позднее публикация была удалена.

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