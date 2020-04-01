МИД: за рубежом остаются 25 тысяч россиян, желающих вернуться домой

МИД: за рубежом остаются 25 тысяч россиян, желающих вернуться домой
Виталий Невар / Новый Калининград
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Желание вернуться из других стран в Россию в связи с введёнными ограничениями из-за коронавируса изъявили 25 тысяч россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Консульского департамента МИД РФ Ивана Волынкина.

«На данный момент таких граждан за рубежом остаётся порядка 25 тысяч, которые изъявили желание вернуться в РФ», — сказал Волынкин.

Дипломат отметил, что сейчас в МИД РФ активно работает ситуационно-кризисный центр, который занимается вывозом россиян. «Прорабатываются вопросы организации авиационных рейсов для доставки российских граждан. Все посольства и консульские учреждения находятся в контакте с россиянами», — подчеркнул он.

По словам Ивана Волынкина, рейсы выполняют ежедневно. «Был установлен определённый порядок их осуществления в связи с введёнными ограничениями на прилёт», — отмечает информагентство.

Оперативный штаб в Москве принял решение о сокращении количества рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа с 31 марта. Росавиация разъяснила, что теперь россияне смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилёт составляет не более 200 человек в сутки.

Ранее глава агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова сообщала, что представительство МИД в регионе работает в режиме горячей линии. Информацию о задержавшихся жителях собирают также на горячей линии министерства по культуре и туризму 8-800-200-55-39.

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