Алиханов: «Я своим решением не могу остановить работу аэропорта»

Губернатор не может принимать решение о прекращении перелетов между субъектами, а значит и решения о закрытии аэропорта тоже. Об этом глава региона Антон Алиханов сообщил в интервью телеканалу «Каскад».

«Я своим решением не могу остановить работу аэропорта. Это решение, которое связано с межрегиональными связями. И это решение, которое может принимать только региональное Правительство РФ или президент», — сказал Алиханов.

Он также считает, что принимаемые меры достаточны для того, чтобы держать эпидемиологическую ситуацию под контролем. «В „Храброво“ уже больше недели работает специальная система <...>. Мы знаем за день до прилета о том, что человек был за рубежом. Вне зависимости от того, калининградец он, москвич или с Дальнего Востока прилетел. То есть мы знаем, например, что Иван Иванович Иванов, житель Хабаровска, был, например, где-нибудь в Южной Корее 2 недели назад, прилетел в Москву, а потом летит в Калининград. Мы знаем, что он был за рубежом, мы отдельно с ним работаем, помещаем здесь на самоизоляцию либо в обсерватор, либо домой, если у него есть какое-то место жительства. И его там тестируем постоянно», — сказал губернатор.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирус выявили у москвича, который приезжал в регион отмечать свой день рождения. Положительные тесты на коронавирус оказались у четверых гостей праздника.