У главы калининградского штаба Навального положительный тест на коронавирус

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Повторный тест на коронавирус у координатора калининградского штаба Алексея Навального Александра Черникова дал положительный результат. Об этом сообщается на официальной страничке штаба в Facebook.

«Друзья, у нас наконец-то есть точная информация о диагнозе нашего координатора. Это действительно коронавирус! При этом первый тест показал отрицательный результат, и лишь второй подтвердил наши опасения. Это всё, что надо знать о качестве нашего тестирования. Этой ночью Александра увезли в инфекционную больницу. Какие дезинфекционные меры теперь будут проводить в ЦГКБ, мы не знаем, но упорное отрицание опасности и заразности нового вируса приводит к его распространению», — говорится в сообщении.

Информация о том, что Черников госпитализирован с пневмонией и подозрением на коронавирус появилась 28 марта. Тогда сообщалось, что Черников «в данный момент лежит в коридоре Центральной городской клинической больницы на ул. Летняя» и что «на врачах лишь маски».

В региональном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции подтвердили, что второй тест на коронавирус у Черникова положительный. «Он является одним из тех пациентов, у которых предварительно подтвержденная коронавирусная инфекция и его анализ направлен дальше для окончательного подтверждения. Первый анализ был отрицательным, пациент находился в своей палате. Та информация, которая была распространена, о том, что он лежит в коридоре — он провел там всего лишь полчаса, после был переведен в палату», — отметили представители областного правительства.

В штабе по борьбе с распространением инфекции также утверждают, что Черников нарушал установленный в больнице в связи с коронавирусом режим. «[Режим предполагает] посещение только туалетных комнат, питание в палате. Он перемещался по коридорам, по палатам, проводил видеосъемки, распространял их. Поэтому если хоть один пациент, находящийся в палатах, которые посещал данный молодой человек, также будет с подтвержденным анализом — ему (Черникову, прим. „Нового Калининграда“) грозит уголовное преследование», — отметили в региональном штабе.


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