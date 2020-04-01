Губернатор о тестировании на коронавирус: дальше наращивать достаточно сложно

Региону достаточно сложно дальше наращивать объемы тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Об этом глава региона Антон Алиханов сообщил в интервью телеканалу «Каскад». С его точки зрения, острой необходимости в этом нет.

Губернатор отметил, что тесты сейчас делают лаборатория областного Роспотребнадзора (мощность 300 анализов в день) и лаборатория областного минздрава (120 анализов в день). Готовится к открытию еще одна лаборатория на мощностью 120 тестов в сутки. «Сейчас мы проводим закупку на вторую лабораторию расходного материала, потому что специальные колбочки, для забора материала специальные палочки. Сейчас вторую дозапустим и будет 240. Сейчас работает пока у минздрава лаборатория на 120», — пояснил Алиханов.

Двух лабораторий общей мощностью 420 тестов в день хватает на то, чтобы обследовать вернувшихся из-за рубежа и круг их контактов. «В общем, тех, кого в соответствии с требованиями Роспотребнадзора нужно изолировать и мониторить, постоянно смотреть не заболели ли они, не проявился ли вирус. Этих лабораторий хватает ровно пока для этого. Дальше наращивать достаточно сложно. Я сказал, что вторая лаборатория минздрава должна скоро заработать. У нас есть еще компания „Медэксперт“, которая готова бесплатно делать до 300 анализов в неделю для тех, кто не входит вот в эти так называемые группы риска», — сказал Алиханов.

Однако делать анализы «для успокоения» все желающие не смогут и в лаборатории «Медэксперта». «Мы определим потребность в этом и очередников, потому что объективно мы не сможем проанализировать всех, кто захочет. Да это и не нужно, объективно говоря. Поэтому ответ на вопрос, можно ли пройти всем — нет, пока нельзя. Будет ли такая возможность в будущем ответить не могу, это зависит конечно от разработки наших ученых, международных ученых каких-то экспресс-систем и насколько они будут дорогие. И насколько это будет нужно. Я очень надеюсь, что мы где-то в начале мая преодолеем все пики, выйдем либо на плато, либо на снижение заболеваемости и нам уже может быть и не понадобится поголовное тестирование, потому что как известно вирус при высоких температурах, выше 17 градусов, слабо выживает в среде», — сказал губернатор.