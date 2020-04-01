За цементом и к собаке: в полиции рассказали, кого просили развернуться на въезде в город

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Далеко не все жители региона, которых проверили утром в среду, 1 апреля, на въездах в Калининград, имели уважительные причины перемещаться в условиях режима самоизоляции. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

На въездах в город время от времени дежурят сотрудники ГИБДД и Росгвардии, которые проверяют фамилию, имя и отчество, интересуются, куда и зачем следуют автомобилисты. «В случае если выясняется, что жители региона едут по своим личным делам, которые можно отложить на время карантина, то полицейские рекомендуют им воздержаться от поездки и соблюдать требования о самоизоляции», — отмечает пресс-служба полиции.

Видео пресс-службы регионального УМВД

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