«Коммерсант» сообщил о продлении «нерабочей недели»

По данным «Коммерсанта», в России будет продлена «нерабочая неделя», в данный момент длящаяся до 5 апреля. «По информации „Ъ“, следующая за нерабочей неделя рабочей также не станет», — пишет издание.



Ранее за продление вынужденных выходных высказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — сказала Попова.