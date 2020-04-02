В регионе на коронавирус с начала пандемии обследовали 4374 человека

В регионе в настоящее время нарастающим итогом на СОVID-19 обследовано 4374 человека. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в четверг, 2 апреля, в региональном оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.



Под медицинским наблюдением находятся 1594 человека, в том числе 20 в условиях обсерватора.

Накануне сообщалось, что что на коронавирус было обследовано 4094 человека, таким образом, за сутки процедуру прошли 280 жителей региона.

В четверг стало известноо 7 новых случаях заболевания в регионе. Всего в Калининградской области инфекцию нашли и подтвердили у 19 человек.