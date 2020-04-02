В Литве выписали первый штраф за нарушение режима самоизоляции

В Литве выписали первый штраф за нарушение режима самоизоляции
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Литве назначен первый штраф за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает Delfi.lt.

Денежное взыскание получил мужчина из Клайпедского района. «100 евро. На такую сумму оштрафовали жителя Клайпедского района за повторное нарушение режима самоизоляции. Это первый денежный штраф в Литве за такое нарушение», — рассказал директор администрации района Артурас Богдановас на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что в конце марта сейм Литвы принял решение повысить штрафы за нарушение карантина. После утверждения изменений денежные взыскания для физлиц составят от 500 до 1500 евро, для предприятий — от 1500 до 6000 евро. Полиция получит право составления протоколов нарушений.

По состоянию на 2 апреля количество заражённых коронавирусом в Литве составляет 649. В соседней республике от инфекции умерло восемь человек, семь пациентов выздоровело.

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