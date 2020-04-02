Путин: далее определять жесткость карантинного режима будут губернаторы

Президент России Владимир Путин решил наделить глав субъектов дополнительными полномочиями в том, насколько жестким будет карантин (режим самоизоляции) на подведомственных им территориях. Глава государства заявил об этом в четверг, 2 апреля, в своем видеообращении к жителям страны.



Объявив о том, что нерабочий период продлится до конца апреля, Путин обратил внимание на то, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 неоднородна: «Где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных точечных решений», — сказал он.

«В этой связи субъектам и главам субъектов федерации по моему указы будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры, — пояснил Владимир Путин. — То есть, повторю, регионы сами, в значительной степени, исходя из объективной ситуации, будут принимать решения о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан».

При этом президент России отметил, что, «как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения».

Все соответствующие действия губернаторов в обязательном порядке должны быть согласованы с Роспотребнадзором. «С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения. И если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Владимир Путин.