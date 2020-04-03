Ритейл: продажи алкоголя в Калининграде падают

Калининградская торговая сеть «Спар» фиксирует снижение объемов продаж алкоголя. Об этом «Новому Калининграду» замгендиректора торговой сети Алексей Елаев.



«Есть снижение продаж и в штуках, и в рублях, и в количестве чеков, в которых есть алкоголь. И по пиву, и по вину, и по дорогой водке, и по виски. Идет падение даже по сравнению с будними дням до карантина. Граждане ведут себя ответственно», — отметил Елаев.

Поначалу был всплеск продаж дешевой водки, но это скорее объяснялось использованием ее в качестве антисептиков, констатируют в «Спаре».

Снижение продаж алкоголя происходит на фоне закрытия так называемых рюмочных, которые попали под запрет после закрытия ресторанов.