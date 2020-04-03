Правительство Алиханова снова выделяет на свой пиар в СМИ 30 млн руб.

Правительство Калининградской области намерено потратить в 2020 году на материалы «о деятельности государственных органов власти» региона 30 млн руб. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте областного кабмина.

Согласно документу, деньги планируется распределить между СМИ в виде грантов по итогам конкурсного отбора. Утверждается, что «субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, возникших в связи с обнародованием» материалов о деятельности власти при решении вопросов, касающихся, в частности, гармонизации межнациональных отношений, здравоохранения, ЖКХ, туризма и в иных сферах социально-экономического развития региона.

Большая часть суммы должны получить телевизионщики — 22,5 млн руб. Еще 7 млн руб. должны достаться печатными изданиями и 500 тыс. руб. — интернет-ресурсу федерального информационного агентства.

В 2019 году на эти же цели из областного бюджета таким же способом и на те же цели тоже выделяли 30 млн руб. Больше всего денег получила ГТРК «Калининград», телекомпании досталось 15 млн рублей. 7,5 миллионов получил телеканал «Каскад», долю в котором осенью 2018 года купила подконтрольная региональным властям Корпорация развития Калининградской области.