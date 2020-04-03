Калининградца, попавшего с COVID-19 в больницу Штутгарта, выписали

Калининградец, у которого был диагностирован коронавирус в Германии, выздоровел, его выписали из больницы Шутгарта. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил он сам.
Мужчина, работающий в ФРГ по контракту в одной из транспортных компаний, провел в больнице
более двух недель, у него была диагностирована пневмония, заболевшего подключали к аппарату ИВЛ. «Скорые подъезжали к больнице каждые 15 минут, в городе постоянно слышен вой сирен», — описал он происходящее сейчас в Германии.
Всего в ФРГ за последние сутки было зарегистрировано
более 6 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.
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