Калининградца, попавшего с COVID-19 в больницу Штутгарта, выписали

Калининградца, попавшего с COVID-19 в больницу Штутгарта, выписали
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградец, у которого был диагностирован коронавирус в Германии, выздоровел, его выписали из больницы Шутгарта. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил он сам.

Мужчина, работающий в ФРГ по контракту в одной из транспортных компаний, провел в больнице более двух недель, у него была диагностирована пневмония, заболевшего подключали к аппарату ИВЛ. «Скорые подъезжали к больнице каждые 15 минут, в городе постоянно слышен вой сирен», — описал он происходящее сейчас в Германии.

Всего в ФРГ за последние сутки было зарегистрировано более 6 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

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